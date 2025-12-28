28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी घोषणा,सांभर में बनेगी 100 एकड़ में टेंट सिटी,नई उंचाईयों पर पहुंचेगा पर्यटन

जयपुर. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सांभर पहुंचकर पांच दिवसीय सांभर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर के समीप स्थित सांभर अब एक नया टूरिस्ट डेस्टीनेशन बनकर उभर रहा है और देश-दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

PUNEET SHARMA

Dec 28, 2025

जयपुर. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सांभर पहुंचकर पांच दिवसीय सांभर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर के समीप स्थित सांभर अब एक नया टूरिस्ट डेस्टीनेशन बनकर उभर रहा है और देश-दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार सांभर फेस्टिवल की अवधि तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सांभर में कच्छ के रण की तर्ज पर टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। बड़े शहरों के आसपास स्थित ऐसे छोटे कस्बे, जहां आवागमन की बेहतर सुविधाएं हैं, उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि राजस्थान में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सके।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल की सभी को बधाई देते हुए देश-विदेश से आए पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फेस्टिवल का आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है तथा अगले वर्ष यह और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सांभर फेस्टिवल ने अब वैश्विक पर्यटन मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

सांभर फेस्टिवल में 31 दिसंबर तक एडवेंचर रैली, हेरिटेज वॉक ,सांभर शहर साइकिल यात्रा, फैंसी पतंगबाजी प्रदर्शन कला और शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी पर्यटकों के लिए घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी एडवेंचर गतिविधियाँ-पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग, आदि लोक कलाकारों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन, सांभर नमक प्रसंस्करण यात्रा, पक्षी देखने की यात्रा/नमक झील का दौरा/ट्रेन से नमक अभियान, तारों को देखने की गतिविधियों का आयोजन

दिया कुमारी ने कहा कि सांभर की विशिष्ट पहचान इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। शीत ऋतु में यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगो, सांभर को वैश्विक पहचान दिलाते हैं।

उन्होंने बताया कि इस बार फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी राइड, बैलून राइड और साइक्लिंग शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 12:05 am

Hindi News / News Bulletin / उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी घोषणा,सांभर में बनेगी 100 एकड़ में टेंट सिटी,नई उंचाईयों पर पहुंचेगा पर्यटन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

खुशखबरी : राजस्थान के तीन शहरों में नए साल से चलेंगी डबल डेकर ई-बसें, एक बार टिकट लेने पर दिनभर कर सकेंगे सफर

Double-decker bus in Rajasthan
जयपुर

विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर: सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं

सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं
ग्वालियर

हिसार से पकड़ा गया फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस-डीएसटी और आरएसटी की संयुक्त टीमों को करनी पड़ी मशक्कत

बीकानेर

रोजगार की तलाश में बाहरी लोगों की आमद, सत्यापन को लेकर गंभीरता दिखाने की दरकार

जैसलमेर

गोरखपुर छात्र हत्याकांड…SSP ने एक दरोगा, दो सिपाहियों को किया निलंबित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.