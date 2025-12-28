उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी घोषणा,सांभर में बनेगी 100 एकड़ में टेंट सिटी,नई उंचाईयों पर पहुंचेगा पर्यटन

जयपुर. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सांभर पहुंचकर पांच दिवसीय सांभर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर के समीप स्थित सांभर अब एक नया टूरिस्ट डेस्टीनेशन बनकर उभर रहा है और देश-दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार सांभर फेस्टिवल की अवधि तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सांभर में कच्छ के रण की तर्ज पर टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। बड़े शहरों के आसपास स्थित ऐसे छोटे कस्बे, जहां आवागमन की बेहतर सुविधाएं हैं, उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि राजस्थान में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सके।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल की सभी को बधाई देते हुए देश-विदेश से आए पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फेस्टिवल का आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है तथा अगले वर्ष यह और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सांभर फेस्टिवल ने अब वैश्विक पर्यटन मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।
सांभर फेस्टिवल में 31 दिसंबर तक एडवेंचर रैली, हेरिटेज वॉक ,सांभर शहर साइकिल यात्रा, फैंसी पतंगबाजी प्रदर्शन कला और शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी पर्यटकों के लिए घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी एडवेंचर गतिविधियाँ-पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग, आदि लोक कलाकारों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन, सांभर नमक प्रसंस्करण यात्रा, पक्षी देखने की यात्रा/नमक झील का दौरा/ट्रेन से नमक अभियान, तारों को देखने की गतिविधियों का आयोजन
दिया कुमारी ने कहा कि सांभर की विशिष्ट पहचान इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। शीत ऋतु में यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगो, सांभर को वैश्विक पहचान दिलाते हैं।
उन्होंने बताया कि इस बार फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी राइड, बैलून राइड और साइक्लिंग शामिल हैं।
