उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी घोषणा,सांभर में बनेगी 100 एकड़ में टेंट सिटी,नई उंचाईयों पर पहुंचेगा पर्यटन

सांभर फेस्टिवल में 31 दिसंबर तक एडवेंचर रैली, हेरिटेज वॉक ,सांभर शहर साइकिल यात्रा, फैंसी पतंगबाजी प्रदर्शन कला और शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी पर्यटकों के लिए घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी एडवेंचर गतिविधियाँ-पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग, आदि लोक कलाकारों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन, सांभर नमक प्रसंस्करण यात्रा, पक्षी देखने की यात्रा/नमक झील का दौरा/ट्रेन से नमक अभियान, तारों को देखने की गतिविधियों का आयोजन