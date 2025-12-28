खुशखबरी : राजस्थान के तीन शहरों में नए साल से चलेंगी डबल डेकर ई-बसें, एक बार टिकट लेने पर दिनभर कर सकेंगे सफर

सार्वजनिक परिवहन सेवा में पहली बार डबल डेकर बसों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि जयपुर में पर्यटकों के लिए जयपुर दर्शन नाम से जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की ओर से बसों का संचालन वर्ष 2013 में किया गया। लेकिन कम यात्री भार के चलते योजना फेल हो गई और बसों को बंद कर दिया गया। अब डबल डेकर बसों को शुरू करने से पहले जेसीटीएसएल की ओर से तैयारी की जा रही है। बसों के रूट पर्यटकों की आवाजाही, ठहरने के स्थान और पर्यटक स्थानों को देखते हुए तय किए जाएंगे। जेसीटीएसएल की ओर से मुम्बई में संचालित हो रही डबल डेकर बसों की संचालन व्यवस्था का भी अध्ययन किया जा रहा है।