खुशखबरी : राजस्थान के तीन शहरों में नए साल से चलेंगी डबल डेकर ई-बसें, एक बार टिकट लेने पर दिनभर कर सकेंगे सफर

जयपुर। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चलाएगी। जयपुर में 30 और उदयपुर, जोधपुर में 10-10 बसें चलेंगी। इन बसों के रूट शहरों के पर्यटन स्थलों से जोड़े जाएंगे। बसों में एक बार टिकट लेने के बाद पूरे दिन सफर किया जा सकेगा।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इन बसों के रूट जोड़े जाएंगे, ताकि शहरों में आने वाले पर्यटकों की पर्यटन स्थलों तक आवाजाही आसान हो सके। आगामी छह महीने में तीनों शहरों में इन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। संभवत: जनवरी में बसों का ट्रायल किया जाएगा। जयपुर में इन बसों का संचालन जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की ओर से किया जाएगा।
दरअसल, केन्द्र की ओर से देशभर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं। इनमें से जयपुर को 1150 बसें मिलेंगी। इनके अतिरिक्त 50 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस तीनों शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) के लिए दी जाएंगी। पूणे में इन बसों की टेस्टिंग पूरी हो गई है। अब शहरों में इनकी टेस्टिंग की जाएगी।
सार्वजनिक परिवहन सेवा में पहली बार डबल डेकर बसों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि जयपुर में पर्यटकों के लिए जयपुर दर्शन नाम से जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की ओर से बसों का संचालन वर्ष 2013 में किया गया। लेकिन कम यात्री भार के चलते योजना फेल हो गई और बसों को बंद कर दिया गया। अब डबल डेकर बसों को शुरू करने से पहले जेसीटीएसएल की ओर से तैयारी की जा रही है। बसों के रूट पर्यटकों की आवाजाही, ठहरने के स्थान और पर्यटक स्थानों को देखते हुए तय किए जाएंगे। जेसीटीएसएल की ओर से मुम्बई में संचालित हो रही डबल डेकर बसों की संचालन व्यवस्था का भी अध्ययन किया जा रहा है।
जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग से इलेक्ट्रिक बसों को लाने की भी तैयारी है। जयपुर में कुल 1150 बसें आएंगी। पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 475 बसें आएंगी। पहले चरण में बसों को लाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए जेसीटीएसएल के बगराना और टोड़ी डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। फरवरी तक 40 फीसदी बसें मिलेंगी। इसके बाद आने वाले छह महीनों में पूरी 675 बसें आएंगी।
'पर्यटकों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। जयपुर में बसों का संचालन जेसीटीएसएल की ओर से किया जाएगा। इसके लिए रूट तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में 30 बसें चलेंगी।' -नारायण सिंह, एमडी जेसीटीएसएल
