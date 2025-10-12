Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के 10,000 आदिवासी युवाओं को बड़ा झटका, बांसवाड़ा में खनन का ठेका हुआ रद्द

Rajasthan : बांसवाड़ा जिले में करीब 700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित मैंगनीज खनन का सपना टूट गया है। खान विभाग ने टेंडर लेने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते न केवल परियोजना रद्द कर दी, बल्कि 9.5 करोड़ रुपए की गारंटी राशि भी जब्त कर ली है। इस फैसले से इलाके के करीब 10,000 आदिवासी युवाओं के संभावित रोजगार पर ग्रहण लग गया है। जिन दो ब्लॉकों में खनन होना था, वहां अब सन्नाटा है और स्थानीय लोगों की उम्मीदें फिर से धुंधली हो गई हैं।