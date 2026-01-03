Jaipur: खनन कारोबारी को इंटरनेशनल कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी, गैंगस्टर के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

पुलिस ने बताया कि जिन नंबरों से कॉल आए, वे इंटरनेशनल थे। पुलिस टीम इसे मामले में कॉल नम्बरों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स, व्हाट्सऐप वॉइस नोट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ा है या उसके नाम की आड़ में लोगों को धमकी दे रहा है।