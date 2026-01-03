Jaipur: खनन कारोबारी को इंटरनेशनल कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी, गैंगस्टर के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर। राजधानी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर एक खनन कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने फोन कॉल और वॉइस नोट के जरिए न सिर्फ मोटी रकम की मांग की, बल्कि रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर अशोक नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पीड़ित खनन कारोबारी सी-स्कीम इलाके में रहते हैं और जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों में खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कारोबारी ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 दिसंबर को उनके व्हाट्सऐप नंबर पर अनजान इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों से कॉल आए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और राहुल रिणाऊ गैंग का सदस्य बताया। आरोपी ने बातचीत के दौरान सीधे तौर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की।
शिकायत में बताया गया कि अगले दिन 31 दिसंबर की शाम को दोबारा व्हाट्सऐप कॉल किया गया। इस दौरान आरोपी ने और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए धमकी दी। इसके साथ ही व्हाट्सऐप पर एक वॉइस नोट भी भेजा, जिसमें डरावनी, हिंसक और आतंक फैलाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। वॉइस नोट में स्पष्ट कहा गया कि अगर तय समय में रंगदारी की रकम नहीं दी गई, तो कारोबारी और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
आरोपी ने फोन और वॉइस नोट के जरिए परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे कारोबारी और उसका परिवार भयभीत हो गया। इसके बाद पीड़ित ने बिना देरी किए अशोक नगर थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी और धमकी देने वाले मोबाइल नंबरों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने बताया कि जिन नंबरों से कॉल आए, वे इंटरनेशनल थे। पुलिस टीम इसे मामले में कॉल नम्बरों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स, व्हाट्सऐप वॉइस नोट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ा है या उसके नाम की आड़ में लोगों को धमकी दे रहा है।
