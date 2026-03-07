ईरान-इजरायल जंग के बीच एयरस्पेस पर बड़ा अपडेट, दुबई-आबूधाबी और शारजाह से जयपुर का टिकट 1 लाख रुपए पार

हालांकि, अब उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन संख्या सीमित है। इसके कारण दुबई, आबूधाबी और शारजाह से जयपुर आने वाली फ्लाइट्स के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सामान्य दिनों में इन शहरों से जयपुर आने का किराया 15 से 30 हजार रुपए तक रहता था, लेकिन मौजूदा हालात में यह बढ़कर 50 हजार से लेकर 1 लाख 20 हजार रुपए तक पहुंच गया है।