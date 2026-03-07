7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ईरान-इजरायल जंग के बीच एयरस्पेस पर बड़ा अपडेट, दुबई-आबूधाबी और शारजाह से जयपुर का टिकट 1 लाख रुपए पार

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब जयपुर आने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालातों के चलते खाड़ी देशों से जयपुर का हवाई किराया आसमान छू रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 07, 2026

Iran-Israel War Impact Dubai Abu Dhabi and Sharjah to Jaipur Airfares Cross 1 Lakh

दुबई-आबूधाबी-शारजाह से जयपुर आना महंगा (फोटो-एआई)

जयपुर: अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात का असर अब हवाई किरायों पर भी साफ दिखने लगा है। खाड़ी देशों से जयपुर आने का किराया एक लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया है।

ऐसे में वहां फंसे लोगों के लिए घर लौटना आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है। परिवार के साथ रह रहे या घूमने गए लोगों के लिए यह स्थिति बड़ी परेशानी बन गई है। 28 फरवरी को हमले के बाद दुबई का एयरस्पेस बंद कर दिया गया था, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ।

हालांकि, अब उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन संख्या सीमित है। इसके कारण दुबई, आबूधाबी और शारजाह से जयपुर आने वाली फ्लाइट्स के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सामान्य दिनों में इन शहरों से जयपुर आने का किराया 15 से 30 हजार रुपए तक रहता था, लेकिन मौजूदा हालात में यह बढ़कर 50 हजार से लेकर 1 लाख 20 हजार रुपए तक पहुंच गया है।

सीमित सीटों और कम उड़ानों के कारण टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। दुबई और आसपास के देशों में कामकाज के सिलसिले में रह रहे जयपुर और प्रदेश के लोगों को भारत लौटने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जयपुर से बाहर जाने वाली टिकटों पर ऐसा असर नहीं है।

किराया क्यों बढ़ा?

ट्रैवल एजेंटों के अनुसार, दुबई एयरस्पेस और मिडिल ईस्ट के हालात का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है। कई एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल बदले हैं, जबकि कुछ ने उड़ानों को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है।

मांग अधिक और सीटें कम होने से किराए में भारी उछाल आया है। कुछ लोग ग्रुप में चार्टर फ्लाइट्स बुक करवा रहे हैं तो कई लोग दिल्ली, मुंबई या कोलकाता की टिकट लेकर भी घर पहुंच रहे हैं।

असमंजस बरकरार

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह और आबूधाबी की फ्लाइट को लेकर यात्रियों में असमंजस बना हुआ है। 1 मार्च से 6 मार्च तक इन देशों से जयपुर के लिए न तो कोई फ्लाइट आई और न ही यहां से गई। नियमित उड़ानें कब शुरू होंगी, इस पर भी स्पष्ट स्थिति नहीं है।

हवाई किराए की स्थिति (6-9 मार्च के बीच जयपुर आने का किराया)

  • दुबई: 55,176 से 1,28,691 रुपए
  • आबूधाबी: 54,926 से 1,12,301 रुपए
  • शारजाह: 54,926 से 1,12,301 रुपए
  • (हवाई किराया एक एयरलाइन प्रतिनिधि के अनुसार, बिना टैक्स व अतिरिक्त शुल्क के)

ये भी पढ़ें

सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी एडवाइजरी, रियाद-जेद्दाह से आया नया अपडेट, हेल्पलाइन नंबर भी जारी
उदयपुर
Rajasthan Udaipur Saudi Arabia Issues Advisory for Indians in Riyadh Jeddah Helpline Numbers Released

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 07:32 am

Published on:

07 Mar 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ईरान-इजरायल जंग के बीच एयरस्पेस पर बड़ा अपडेट, दुबई-आबूधाबी और शारजाह से जयपुर का टिकट 1 लाख रुपए पार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Foundation Day: राजस्थान की जनता के लिए पत्रिका के ‘गिफ्ट’, जयपुर के स्मृति वन और पत्रिका गेट समेत कोटा का ये शानदार पार्क शामिल

Patrika Gift For Rajasthan
जयपुर

Patrika Foundation Day: पत्रिका ने 70 साल में तैयार की जमीं, जानें 2030 में कैसा होना चाहिए राजस्थान?

Patrika Foundation Day
जयपुर

Patrika Foundation Day : वर्ष 2030 का जयपुर कैसा हो? दिल में हो विरासत, दिमाग में स्मार्ट सिटी जैसा हो

Patrika Foundation Day How will Jaipur be in year 2030 Heritage in heart smart city in mind is the need
जयपुर

Patrika Foundation Day: सच कहने का साहस…न किसी के दबाव में और न प्रभाव में, 7 दशक और सात प्रतीक

Patrika Foundation Day 70 Years of Fearless Journalism Truth and Public Trust Beyond Pressure and Power
जयपुर

पढ़ाई बाद में कराना गुरुजी… एसआईआर ड्यूटी पूरी होने के बाद अब शिक्षकों के लिए नया काम ले आई सरकार… नई ड्यूटी शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.