Rajasthan Urea Crisis : सरकारी स्टॉक में है यूरिया मौजूद, पर बाजार से क्यों गायब है खाद?

यह अंतर सामने आने के बावजूद जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां और प्रशासन, खाद वितरण का संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। थोक व्यापारियों ने बताया कि कंपनियां ज्यादातर माल रेलवे स्टेशनों की रैक तक ही छोड़ती हैं। बांसवाड़ा जिले में खाद की आपूर्ति के लिए पड़ोसी रतलाम, चित्तौडगढ़ या दाहोद में रैक लगती हैं। वहां तक खाद आने के बाद ही यूरिया की आपूर्ति जिले में हो पाती है। वर्तमान में खाद की रैक अभी नहीं लगी है। इस सप्ताह या अगले तक लगने की संभावना है।