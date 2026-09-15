बेबी वॉकर या नेचुरल वॉकिंग, बच्चे के चलने और विकास के लिए क्या है बेहतर? 

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के अनुसार, बेबी वॉकर में बच्चा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। इससे वह सीढ़ियों के पास पहुंचकर गिर सकता है, गर्म चीजों को छू सकता है या ऐसी चीजों तक पहुंच सकता है जो उसके लिए खतरनाक हों। इसके अलावा पानी के पास पहुंचने पर गिरने और डूबने का खतरा भी हो सकता है। कई बार माता पिता या बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति पास में होने के बावजूद हादसा हो सकता है, क्योंकि वॉकर में बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है।