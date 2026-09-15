शादी के एक साल बाद कपल ने खाया वेडिंग केक, क्या इतना पुराना केक खाना सुरक्षित है? जानें केक फ्रीज करने के टिप्स

संयुक्त राज्य कृषि विभाग की खाद्य सुरक्षा और निरीक्षण सेवा ( FSIS) की स्टोरेज गाइड के अनुसार, हर तरह के केक को एक साल तक फ्रीजर में रखना सही नहीं माना जाता। सामान्य फ्रॉस्टेड और लेयर्ड केक को बेहतर क्वालिटी के लिए फ्रीजर में करीब 2 महीने तक रखने की सलाह दी जाती है, जबकि फ्रूट केक और प्लम पुडिंग को करीब 1 साल तक फ्रीजर में रखा जा सकता है। ज्यादा समय तक फ्रीज रखने से उसकी क्वालिटी, स्वाद और बनावट खराब हो सकती है। इसलिए एक साल पुराने केक को खाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह किस तरह का था और उसे पूरे समय सही तरीके से फ्रीज करके रखा गया था या नहीं।