एक साल की उम्र से ही जरूरी है बच्चे के दांतों की देखभाल, जानिए क्यों और कैसे करें

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के अनुसार, दूध के दांत बच्चे को खाना अच्छी तरह चबाने और साफ बोलने में मदद करते हैं। वहीं अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन (ADA) के अनुसार, दूध के दांत स्थायी दांतों के लिए सही जगह बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर कैविटी के कारण दूध का दांत समय से पहले निकल जाए, तो आसपास के दांत अपनी जगह बदल सकते हैं। इससे स्थायी दांतों के सही तरीके से आने में परेशानी हो सकती है।