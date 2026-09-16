बार-बार होती है तेज उल्टी और फिर कुछ समय में ठीक हो जाती है? एनएचएस ने बताया हो सकता है vomiting syndrome सिंड्रोम

Vomiting Syndrome Symptoms: कई बार इंसान को अचानक से बहुत तेज उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत होने लगती है। यह उल्टी इतनी भयानक होती है कि दिन में कई-कई बार आती है और व्यक्ति पूरी तरह से पस्त हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुछ घंटे या दिन बीतने के बाद यह समस्या अपने आप बिल्कुल ठीक भी हो जाती है और व्यक्ति फिर से सामान्य महसूस करने लगता है। अक्सर लोग इसे केवल पेट की खराबी, फूड पॉइजनिंग या बदहजमी मानकर टाल देते हैं। एनएचएस के अनुसार, अगर यह परेशानी एक तय पैटर्न के तहत बार-बार लौटकर आ रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम (Cyclic Vomiting Syndrome or CVS) कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के उल्टी के गंभीर दौरे (Attacks) पड़ते हैं। आइए समझते हैं कि साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।