Lichen Sclerosus: त्वचा पर सफेद धब्बे और खुजली को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है लाइकेन स्क्लेरोसस

Lichen Sclerosus Symptoms: कई बार शरीर की त्वचा पर अचानक हल्के सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं या किसी खास हिस्से पर बहुत तेज खुजली होने लगती है। अक्सर लोग इसे दाद, खाज, एलर्जी या फिर सामान्य सूखापन मानकर कोई भी एंटी-फंगल क्रीम या तेल लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यह खुजली और सफेद निशान धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो यह केवल कोई मामूली एलर्जी नहीं है। मेडिकल भाषा में इस को लाइकेन स्क्लेरोसस (Lichen Sclerosus) कहा जाता है। यह त्वचा से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में जानकारी की कमी के कारण लोग इसे सही समय पर पहचान नहीं पाते। सही जानकारी न होने की वजह से कई बार मरीज काफी समय तक परेशान रहते हैं। आइए जानते हैं कि लाइकेन स्क्लेरोसस क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे राहत पाई जा सकती है।