Lupus Symptoms: हमेशा थकान और जोड़ों में दर्द? कहीं यह ऑटोइम्यून बीमारी ल्यूपस तो नहीं, NHS से समझें लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, ल्यूपस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो शरीर के अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। हमारे शरीर के अंदर एकइम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका काम होता है बाहर से आने वाली बीमारियों और कीटाणुओं से लड़कर हमारे शरीर को बचाना। लेकिन ल्यूपस होने पर यह हमारे खुद के ही शरीर के अंगों, जैसे स्किन, जोड़ों, किडनी या दिल पर हमला करने लगती है। इसी वजह से शरीर के अंदर सूजन आ जाती है और दर्द रहने लगता है।