Transient Ischaemic Attack: अचानक सुन्नपन, धुंधली नजर और लड़खड़ाती जुबान हो सकती है मिनी स्ट्रोक का लक्षण, मेयो क्लिनिक से जानिए

मिनी स्ट्रोक तब आता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाती है। ऐसा अक्सर खून की नली में किसी छोटे थक्के (blood clot) के फंसने या रुकावट आने की वजह से होता है। अच्छी बात यह है कि यह रुकावट बहुत जल्दी अपने आप ठीक हो जाती है और दिमाग को कोई हमेशा के लिए नुकसान नहीं पहुंचता। यही वजह है कि इसके लक्षण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कटई नहीं है कि खतरा टल गया है।