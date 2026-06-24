Varicose Veins और Varicose Eczema में क्या है फर्क, NHS से समझिए

वैरिकोज नसों और वैरिकोज एक्जिमा में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वैरिकोज नसें रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्या हैं, जबकि वैरिकोज एक्जिमा त्वचा की बीमारी है। वैरिकोज नसों में खराब रक्त प्रवाह के कारण पैरों की नसें सूजकर उभर जाती हैं, जिससे पैरों में दर्द और भारीपन महसूस होता है। जब नसों की यह खराबी लंबे समय तक बनी रहती है, तो उस हिस्से की त्वचा प्रभावित होने लगती है, जिससे वहां लालपन, सूखापन और तेज खुजली होने लगती है। इसी स्थिति को वैरिकोज एक्जिमा कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, वैरिकोज नसें मुख्य समस्या हैं और वैरिकोज एक्जिमा उसकी एक जटिलता या परिणाम है।