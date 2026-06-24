Appendicitis क्या है और क्यों होता है? NIH की रिसर्च से समझिए इसके लक्षण

Appendicitis Symptoms: पेट में दर्द होना एक आम समस्या है। कभी यह गैस की वजह से होता है तो कभी अपच के कारण। लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो और पेट के दाईं ओर नीचे की तरफ महसूस हो रहा हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) का संकेत हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है।