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Appendicitis क्या है और क्यों होता है? NIH की रिसर्च से समझिए इसके लक्षण

Appendicitis Causes: NIH, Harvard Health और Mayo Clinic के अनुसार जानिए अपेंडिसाइटिस क्या है, क्यों होता है और इसके शुरुआती लक्षण कौन-कौन से हैं।
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भारत

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Dimple Yadav

Jun 24, 2026

अपेंडिसाइटिस के लक्षण Appendicitis Causes पेट के दाईं ओर दर्द

मस्कुलर आदमी के पेट में दर्द को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Appendicitis Symptoms: पेट में दर्द होना एक आम समस्या है। कभी यह गैस की वजह से होता है तो कभी अपच के कारण। लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो और पेट के दाईं ओर नीचे की तरफ महसूस हो रहा हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) का संकेत हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है।

NIH (National Institutes of Health), Harvard Health और Mayo Clinic के अनुसार, अपेंडिसाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपेंडिक्स नामक छोटा अंग सूज जाता है। यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो अपेंडिक्स फट सकता है और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।

अपेंडिक्स क्या होता है?

अपेंडिक्स एक छोटी, उंगली जैसी थैली होती है जो बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से से जुड़ी रहती है। यह पेट के निचले दाएं हिस्से में स्थित होती है। वैज्ञानिक अभी तक इसके सटीक कार्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन माना जाता है कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ भूमिका निभा सकता है।

अपेंडिसाइटिस क्यों होता है?

NIH की रिपोर्ट के अनुसार, जब अपेंडिक्स के अंदर किसी कारण से रुकावट पैदा हो जाती है, तब उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे सूजन और संक्रमण हो जाता है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। रुकावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • मल का सख्त होकर अपेंडिक्स में फंस जाना
  • संक्रमण के कारण सूजन
  • लिम्फ टिश्यू का बढ़ जाना
  • दुर्लभ मामलों में ट्यूमर

जब सूजन बढ़ती है, तो अपेंडिक्स के अंदर दबाव बढ़ने लगता है और रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यही स्थिति आगे चलकर अपेंडिक्स फटने का खतरा पैदा करती है।

अपेंडिसाइटिस के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

Harvard Health और Mayo Clinic के अनुसार, अपेंडिसाइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण पेट दर्द है, लेकिन यह दर्द सामान्य पेट दर्द से अलग होता है।

  1. नाभि के आसपास शुरू होने वाला दर्द

अक्सर दर्द नाभि के आसपास शुरू होता है और कुछ घंटों में पेट के निचले दाएं हिस्से में पहुंच जाता है।

  1. भूख कम लगना

अचानक भूख कम लगना या खाने का मन न करना अपेंडिसाइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है।

  1. मतली और उल्टी

पेट दर्द के साथ मतली या उल्टी महसूस होना भी आम लक्षणों में शामिल है।

  1. हल्का बुखार

संक्रमण बढ़ने पर हल्का बुखार आ सकता है, जो समय के साथ बढ़ भी सकता है।

  1. पेट फूलना

कुछ लोगों को पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में।

  1. चलने या खांसने पर दर्द बढ़ना

यदि चलने, खांसने या शरीर हिलाने पर दर्द तेज हो जाए, तो यह अपेंडिक्स की सूजन का संकेत हो सकता है।

कब बन जाती है स्थिति खतरनाक?

NIH की रिसर्च बताती है कि अगर अपेंडिक्स फट जाए तो संक्रमण पूरे पेट में फैल सकता है। इस स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इसलिए तेज दर्द, लगातार बुखार, उल्टी या अचानक दर्द बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

अपेंडिसाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है?

Mayo Clinic के अनुसार, ज्यादातर मामलों में अपेंडिक्स को सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को Appendectomy कहा जाता है। कुछ शुरुआती मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई बार सर्जरी सबसे सुरक्षित विकल्प होती है।

क्या अपेंडिसाइटिस से बचाव संभव है?

अपेंडिसाइटिस को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हालांकि फाइबर से भरपूर आहार, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

24 Jun 2026 12:15 pm

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