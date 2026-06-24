Appendicitis क्या है और क्यों होता है? NIH की रिसर्च से समझिए इसके लक्षण

मस्कुलर आदमी के पेट में दर्द को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Appendicitis Symptoms: पेट में दर्द होना एक आम समस्या है। कभी यह गैस की वजह से होता है तो कभी अपच के कारण। लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो और पेट के दाईं ओर नीचे की तरफ महसूस हो रहा हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) का संकेत हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है।
NIH (National Institutes of Health), Harvard Health और Mayo Clinic के अनुसार, अपेंडिसाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपेंडिक्स नामक छोटा अंग सूज जाता है। यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो अपेंडिक्स फट सकता है और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है।
अपेंडिक्स एक छोटी, उंगली जैसी थैली होती है जो बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से से जुड़ी रहती है। यह पेट के निचले दाएं हिस्से में स्थित होती है। वैज्ञानिक अभी तक इसके सटीक कार्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन माना जाता है कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ भूमिका निभा सकता है।
NIH की रिपोर्ट के अनुसार, जब अपेंडिक्स के अंदर किसी कारण से रुकावट पैदा हो जाती है, तब उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे सूजन और संक्रमण हो जाता है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। रुकावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं:
जब सूजन बढ़ती है, तो अपेंडिक्स के अंदर दबाव बढ़ने लगता है और रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यही स्थिति आगे चलकर अपेंडिक्स फटने का खतरा पैदा करती है।
Harvard Health और Mayo Clinic के अनुसार, अपेंडिसाइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण पेट दर्द है, लेकिन यह दर्द सामान्य पेट दर्द से अलग होता है।
अक्सर दर्द नाभि के आसपास शुरू होता है और कुछ घंटों में पेट के निचले दाएं हिस्से में पहुंच जाता है।
अचानक भूख कम लगना या खाने का मन न करना अपेंडिसाइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है।
पेट दर्द के साथ मतली या उल्टी महसूस होना भी आम लक्षणों में शामिल है।
संक्रमण बढ़ने पर हल्का बुखार आ सकता है, जो समय के साथ बढ़ भी सकता है।
कुछ लोगों को पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में।
यदि चलने, खांसने या शरीर हिलाने पर दर्द तेज हो जाए, तो यह अपेंडिक्स की सूजन का संकेत हो सकता है।
NIH की रिसर्च बताती है कि अगर अपेंडिक्स फट जाए तो संक्रमण पूरे पेट में फैल सकता है। इस स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इसलिए तेज दर्द, लगातार बुखार, उल्टी या अचानक दर्द बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
Mayo Clinic के अनुसार, ज्यादातर मामलों में अपेंडिक्स को सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को Appendectomy कहा जाता है। कुछ शुरुआती मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई बार सर्जरी सबसे सुरक्षित विकल्प होती है।
अपेंडिसाइटिस को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हालांकि फाइबर से भरपूर आहार, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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