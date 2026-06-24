आंखों में दिखने वाले ये 7 बदलाव हो सकते हैं Thyroid बीमारी का संकेत, Nature Scientific Reports रिसर्च में खुलासा

Thyroid Eye Disease: अगर आप सुबह आईने में देखते हुए महसूस करें कि आपकी आंखें पहले जैसी नहीं दिख रहीं, पलकों में सूजन है या बार-बार आंखों में जलन हो रही है, तो इसे सिर्फ थकान या स्क्रीन टाइम का असर समझकर नजरअंदाज न करें। कुछ मामलों में आंखों में दिखने वाले बदलाव थायरॉइड बीमारी, खासकर थायरॉइड आई डिजीज (Thyroid Eye Disease-TED) का संकेत हो सकते हैं। Cleveland Clinic और कई रिसर्च स्टडीज के अनुसार, थायरॉइड की गड़बड़ी आंखों के आसपास की मांसपेशियों और ऊतकों को प्रभावित कर सकती है, जिससे कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।