बार-बार कब्ज, पेट फूलना और मल त्याग में दिक्कत? Cleveland Clinic की रिसर्च से जानिए Neurogenic Bowel Dysfunction के लक्षण

रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) या नसों और आंतों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान प्रभावित हो जाता है, तो व्यक्ति को न्यूरोजेनिक बोवेल डिसफंक्शन (NBD) नामक समस्या हो सकती है। यह स्थिति मल त्याग को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करती है। Cleveland Clinic और PubMed में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार यह समस्या रीढ़ की हड्डी की चोट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जुड़ी हो सकती है।