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बार-बार कब्ज, पेट फूलना और मल त्याग में दिक्कत? Cleveland Clinic की रिसर्च से जानिए Neurogenic Bowel Dysfunction के लक्षण

Neurogenic Bowel Dysfunction: Cleveland Clinic, PubMed और RSNA की रिसर्च के अनुसार लगातार कब्ज, पेट फूलना और मल त्याग में परेशानी न्यूरोजेनिक बोवेल डिसफंक्शन का संकेत हो सकती है। जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 23, 2026

Neurogenic Bowel Dysfunction Symptoms Chronic Constipation Neurological Disorders

कब्ज और आंतों की समस्या से परेशान लड़की को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Neurogenic Bowel Dysfunction Symptoms: हममें से ज्यादातर लोग कब्ज, पेट फूलना या मल त्याग में परेशानी को खानपान की गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में इसकी वजह सिर्फ पाचन तंत्र नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) भी हो सकता है?

रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) या नसों और आंतों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान प्रभावित हो जाता है, तो व्यक्ति को न्यूरोजेनिक बोवेल डिसफंक्शन (NBD) नामक समस्या हो सकती है। यह स्थिति मल त्याग को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करती है। Cleveland Clinic और PubMed में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार यह समस्या रीढ़ की हड्डी की चोट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जुड़ी हो सकती है।

न्यूरोजेनिक बोवेल डिसफंक्शन क्या है?

न्यूरोजेनिक बोवेल डिसफंक्शन (NBD) ऐसी स्थिति है जिसमें आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हो जाती है। आमतौर पर हमारा मस्तिष्क और नसें आंतों को संकेत भेजती हैं कि भोजन को आगे बढ़ाना है और मल त्याग कब करना है। लेकिन जब यह संचार बाधित हो जाता है, तो व्यक्ति को कब्ज, मल रोक न पाना या दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

शरीर कौन-कौन से संकेत देता है?

  1. लंबे समय तक कब्ज रहना

कई दिनों तक पेट साफ न होना NBD का प्रमुख संकेत हो सकता है।

  1. मल त्याग में अत्यधिक समय लगना

शौच के दौरान बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है।

  1. पेट फूलना और भारीपन

आंतों में मल जमा होने के कारण पेट भरा-भरा महसूस हो सकता है।

  1. मल रिसाव (Fecal Incontinence)

कुछ लोगों में मल पर नियंत्रण कम हो सकता है।

  1. पेट दर्द

आंतों की धीमी गति के कारण पेट में दर्द या ऐंठन हो सकती है।

  1. बार-बार गैस बनना

पाचन प्रक्रिया प्रभावित होने पर गैस की समस्या बढ़ सकती है।

  1. अधूरा पेट साफ होने का एहसास

शौच के बाद भी ऐसा लग सकता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ।

किन लोगों में ज्यादा होता है जोखिम?

PubMed में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार NBD का खतरा इन स्थितियों में अधिक देखा जाता है:

  • रीढ़ की हड्डी में चोट (रीढ़ की हड्डी की चोट)
  • मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस)
  • पार्किंसंस रोग
  • स्पाइना बिफिडा
  • अन्य न्यूरोलॉजिकल विकार

क्या यह सिर्फ कब्ज की समस्या है?

RSNA (Radiological Society of North America) की समीक्षा के अनुसार NBD केवल कब्ज तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति की दैनिक जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। कई मरीज घर से बाहर जाने, यात्रा करने या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी कतराने लगते हैं क्योंकि उन्हें मल त्याग पर नियंत्रण न रहने का डर होता है।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि आपको लगातार कब्ज रहती है। मल रिसाव की समस्या है। पेट बार-बार फूलता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ पेट की समस्या बढ़ रही है। तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।

इलाज कैसे किया जाता है?

Cleveland Clinic के अनुसार इलाज मरीज की स्थिति और कारण पर निर्भर करता है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • फाइबर युक्त आहार
  • पर्याप्त पानी पीना
  • नियमित शारीरिक गतिविधि
  • आंतों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम
  • दवाएं
  • गंभीर मामलों में विशेष चिकित्सकीय प्रक्रियाएं

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

23 Jun 2026 02:53 pm

Hindi News / Health / बार-बार कब्ज, पेट फूलना और मल त्याग में दिक्कत? Cleveland Clinic की रिसर्च से जानिए Neurogenic Bowel Dysfunction के लक्षण

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