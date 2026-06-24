इसे बवासीर ना समझें! दस्त के साथ खून आना Ulcerative Colitis का हो सकता है संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण और बचाव

मेयो क्लिनिक के अनुसार, अल्सरटिव कोलाइटिस हमारी बड़ी आंत (Colon) से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें बड़ी आंत के अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाती है और छोटे-छोटे घाव यानी छाले (Ulcers) बनने लगते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जो पूरी तरह ठीक तो नहीं होती, लेकिन सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए बीमारी के लक्षण अचानक बढ़ जाते हैं (जिसे फ्लेयर-अप कहते हैं) और फिर कुछ समय के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाता है।