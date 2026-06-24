WPW Syndrome : मेयो क्लिनिक के अनुसार दिल की धड़कन अचानक तेज होने का कारण समझिए

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट (WPW) सिंड्रोम एक ऐसी दुर्लभ दिल की बीमारी है, जो बच्चे में जन्म से ही होती है। विश्वभर में 1,000 में से 1 से 3 व्यक्ति WPW सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। हमारा दिल एक इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करता है। इसमें ऊपर से नीचे तक सिग्नल जाने का एक ही सीधा और तय रास्ता होता है, जिससे दिल एक सही लय में धड़कता है।