शेखर सुमन के बेटे आयुष सुमन की दिल की दुर्लभ बीमारी Endomyocardial Fibroelastosis से हुई थी मौत, जानिए लक्षण

Endomyocardial Fibroelastosis Symptoms: शेखर सुमन अपने शो "शेखर टूनाइट" की वजह से फिर से चर्चा में आ गए हैं। खासकर, राजनीति पर किए जा रहे उनके मजेदार और तीखे तंज लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। मशहूर अभिनेता और उनकी पत्नी अलका के बड़े बेटे आयुष सुमन की मौत की कहानी आज भी उन्हें सहमा देती है। सुमन ने बताया भी है कि एक ज्योतिष ने कहा है कि मृत बेटा पोते के रूप में उनके घर आने वाला है।