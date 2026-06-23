Schistosomiasis से दुनियाभर में 24 करोड़ लोग प्रभावित, पेट-दर्द के अलावा भी हो सकती हैं समस्याएं, NHS से जानें कारण और बचाव

शिस्टोसोमियासिस, जिसे बिलहारजिया भी कहा जाता है। यह गंदे पानी से होने वाली बीमारी है, जो पानी में रहने वाले बहुत ही बारीक कीड़ों की वजह से होती है। ये कीड़े ज्यादातर ठहरे हुए पानी जैसे तालाब, झील या छोटी नदियों में पाए जाते हैं। जब कोई इंसान इस गंदे पानी में जाता है, तो ये बारीक कीड़े शरीर के अंदर घुस जाते हैं और खून की नसों में जाकर अपने अंडे देने लगते हैं। एनएचएस (NHS) के अनुसार, शिस्टोसोमियासिस की कोई वैक्सीन नहीं है।