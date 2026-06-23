खांसते-छींकते या हंसते समय निकल जाता है पेशाब? एनएचएस से जानें Urinary Incontinence के कारण

NHS के अनुसार, अच्छी बात यह है कि इस समस्या को लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज (Pelvic Floor Exercises) इस समस्या का सबसे बेस्ट इलाज है। इसमें आपको अपने निचले हिस्से की मांसपेशियों को वैसे ही सिकोड़ना और रोकना होता है जैसे आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं। इसे दिन में 2-3 बार करने से मांसपेशियां वापस मजबूत हो जाती हैं।