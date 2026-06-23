खांसते-छींकते या हंसते समय निकल जाता है पेशाब? एनएचएस से जानें Urinary Incontinence के कारण

हमारा पेशाब रोकने का काम पेल्विक फ्लोर (Pelvic Floor) की मांसपेशियां करती हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Urinary Incontinence Symptoms: कई बार जोर से हंसते हुए, अचानक छींकते या खांसते वक्त, या फिर भारी सामान उठाते समय दो-चार बूंद पेशाब (यूरिन) निकल जाता है। यह एक ऐसी परेशानी है जिससे बहुत महिलाएं अंदर ही अंदर जूझती हैं, लेकिन शर्म या झिझक के मारे न तो बताती हैं और न ही डॉक्टर के पास जाती हैं।
स्वास्थ्य संस्था एनएचएस (NHS) के अनुसार, इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस (Urinary Incontinence) कहते हैं। आइए जानते हैं कि यह क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह कोई बहुत बड़ी या अनोखी बीमारी नहीं है। जब हमारे ब्लैडर (पेशाब की थैली) पर हमारा कंट्रोल थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो यूरिन अपने आप लीक होने लगता है। ऐसा दुनिया में लाखों लोगों के साथ होता है, इसलिए इसमें शर्माने या खुद को अकेला समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जब यह दिक्कत हंसने, खांसने, छींकने या दौड़ने पर होती है, तो इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस (Stress Incontinence) कहते हैं। यहां स्ट्रेस का मतलब दिमागी टेंशन नहीं है, बल्कि पेट और ब्लैडर पर पड़ने वाला अचानक दबाव (प्रेशर) है।
हमारा पेशाब रोकने का काम पेल्विक फ्लोर (Pelvic Floor) की मांसपेशियां करती हैं, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में एक झूले की तरह होती हैं। जब ये मांसपेशियां किसी वजह से कमजोर या ढीली पड़ जाती हैं, तो जरा सा भी दबाव पड़ने पर यूरिन लीक हो जाता है। इसकी मुख्य वजहें ये हैं;
NHS के अनुसार, अच्छी बात यह है कि इस समस्या को लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज (Pelvic Floor Exercises) इस समस्या का सबसे बेस्ट इलाज है। इसमें आपको अपने निचले हिस्से की मांसपेशियों को वैसे ही सिकोड़ना और रोकना होता है जैसे आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं। इसे दिन में 2-3 बार करने से मांसपेशियां वापस मजबूत हो जाती हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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