Skin Disease Cause: हर 4 में से 1 व्यक्ति त्वचा रोग का शिकार, यूरोपियन मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट, जानें कारण और बचाव

त्वचा हमारे शरीर के लिए एक ढाल की तरह है, जो हमें बाहर की धूल और गंदगी से बचाती है। लेकिन जब हम खुद इसकी देखभाल ठीक से नहीं करते या हमारा रहन-सहन बिगड़ जाता है, तो स्किन बीमार होने लगती है। हवा में जो धुआं और गंदगी उड़ती है, वो हमारी त्वचा के छोटे-छोटे छेदों में जाकर बैठ जाती है। इसी वजह से एलर्जी, खुजली और दाने निकलने लगते हैं। बहुत ज्यादा तला-भुना, बाहर का चाट-पकौड़ी, मैदा या फास्ट फूड खाना और दिनभर में कम पानी पीना हमारी स्किन को अंदर से खराब कर देता है।