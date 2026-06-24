खून की कमी होने पर शरीर नया खून कैसे बनाता है? NIH की रिसर्च से जानिए Blood बनने की पूरी कहानी

नई रक्त कोशिकाओं के चित्रण को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Blood Cell Formation: जब डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में खून की कमी है या हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो ज्यादातर लोगों का पहला सवाल होता है "अब शरीर में नया खून कैसे बनेगा?" कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आयरन वाली चीजें खाने से तुरंत खून बन जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिसर्च के अनुसार, हमारा शरीर हर दिन अरबों नई रक्त कोशिकाएं बनाता है। यह प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित होती है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आइए समझते हैं कि खून की कमी होने पर शरीर किस तरह खुद को संभालता है और नया खून तैयार करता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि खून सीधे खाने से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के अनुसार, खून का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर मौजूद स्पंजी ऊतक होता है। यह शरीर की ब्लड फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां नई रक्त कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं।
जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) या हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। Cleveland Clinic के अनुसार, इस स्थिति में किडनी एक विशेष हार्मोन बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin) कहा जाता है। यह हार्मोन अस्थि मज्जा को संदेश देता है कि अब ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं की जरूरत है। इसके बाद शरीर तेजी से नई रक्त कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
NIH की रिपोर्ट बताती है कि सभी रक्त कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिका से बनती हैं, जिन्हें हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहा जाता है। इन्हें शरीर की मास्टर कोशिकाएं भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आगे चलकर अलग-अलग प्रकार की रक्त कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन्हीं से बनती हैं:
अगर शरीर को पर्याप्त पोषण न मिले, तो नई रक्त कोशिकाएं बनाना मुश्किल हो सकता है। खून बनने के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है:
आयरन- हीमोग्लोबिन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आयरन की होती है।
विटामिन B12- यह लाल रक्त कोशिकाओं के सही विकास के लिए जरूरी है।
फोलिक एसिड- नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।
प्रोटीन- रक्त कोशिकाओं की संरचना तैयार करने के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन चाहिए होता है।
NIH की रिसर्च के अनुसार, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हर सेकंड लगभग 20 से 25 लाख नई लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। यानी जब पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तब उनकी जगह लेने के लिए नई कोशिकाएं लगातार तैयार होती रहती हैं।
कुछ स्थितियों में शरीर की ब्लड फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाती।
इन परिस्थितियों में शरीर को पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं बनाने में परेशानी हो सकती है।
आयरन, हरी सब्जियां, दालें, फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर को खून बनाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वास्तविक निर्माण का काम अस्थि मज्जा ही करती है। यानी भोजन कच्चा माल देता है और हड्डियों के भीतर मौजूद अस्थि मज्जा उस सामग्री से नई रक्त कोशिकाएं तैयार करती है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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