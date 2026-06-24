24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

खून की कमी होने पर शरीर नया खून कैसे बनाता है? NIH की रिसर्च से जानिए Blood बनने की पूरी कहानी

Blood Cell Production: NIH और NCI की रिसर्च के अनुसार जानिए खून की कमी होने पर शरीर नया खून कैसे बनाता है, बोन मैरो की क्या भूमिका होती है और रक्त कोशिकाएं कैसे बनती हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 24, 2026

Blood Formation, Hemoglobin, Anemia,

नई रक्त कोशिकाओं के चित्रण को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Blood Cell Formation: जब डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में खून की कमी है या हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो ज्यादातर लोगों का पहला सवाल होता है "अब शरीर में नया खून कैसे बनेगा?" कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आयरन वाली चीजें खाने से तुरंत खून बन जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिसर्च के अनुसार, हमारा शरीर हर दिन अरबों नई रक्त कोशिकाएं बनाता है। यह प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित होती है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आइए समझते हैं कि खून की कमी होने पर शरीर किस तरह खुद को संभालता है और नया खून तैयार करता है।

आखिर शरीर में खून बनता कहां है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि खून सीधे खाने से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के अनुसार, खून का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर मौजूद स्पंजी ऊतक होता है। यह शरीर की ब्लड फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां नई रक्त कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं।

खून की कमी होने पर शरीर को कैसे पता चलता है?

जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) या हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। Cleveland Clinic के अनुसार, इस स्थिति में किडनी एक विशेष हार्मोन बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin) कहा जाता है। यह हार्मोन अस्थि मज्जा को संदेश देता है कि अब ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं की जरूरत है। इसके बाद शरीर तेजी से नई रक्त कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।

रक्त कोशिकाओं की शुरुआत कहां से होती है?

NIH की रिपोर्ट बताती है कि सभी रक्त कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिका से बनती हैं, जिन्हें हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहा जाता है। इन्हें शरीर की मास्टर कोशिकाएं भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आगे चलकर अलग-अलग प्रकार की रक्त कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन्हीं से बनती हैं:

  • लाल रक्त कोशिकाएं (ऑक्सीजन पहुंचाने का काम)
  • सफेद रक्त कोशिकाएं (संक्रमण से बचाव)
  • प्लेटलेट्स (खून का थक्का बनाने में मदद)

नया खून बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

अगर शरीर को पर्याप्त पोषण न मिले, तो नई रक्त कोशिकाएं बनाना मुश्किल हो सकता है। खून बनने के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है:

आयरन- हीमोग्लोबिन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आयरन की होती है।

विटामिन B12- यह लाल रक्त कोशिकाओं के सही विकास के लिए जरूरी है।

फोलिक एसिड- नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।

प्रोटीन- रक्त कोशिकाओं की संरचना तैयार करने के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन चाहिए होता है।

शरीर हर दिन कितना खून बनाता है?

NIH की रिसर्च के अनुसार, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हर सेकंड लगभग 20 से 25 लाख नई लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। यानी जब पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तब उनकी जगह लेने के लिए नई कोशिकाएं लगातार तैयार होती रहती हैं।

किन कारणों से खून बनना प्रभावित हो सकता है?

कुछ स्थितियों में शरीर की ब्लड फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाती।

  • आयरन की कमी
  • विटामिन B12 की कमी
  • फोलिक एसिड की कमी
  • अस्थि मज्जा से जुड़ी बीमारियां
  • कुछ प्रकार के कैंसर
  • लंबे समय तक रहने वाली किडनी की बीमारी

इन परिस्थितियों में शरीर को पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं बनाने में परेशानी हो सकती है।

क्या सिर्फ खाना खाने से खून बढ़ जाता है?

आयरन, हरी सब्जियां, दालें, फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर को खून बनाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वास्तविक निर्माण का काम अस्थि मज्जा ही करती है। यानी भोजन कच्चा माल देता है और हड्डियों के भीतर मौजूद अस्थि मज्जा उस सामग्री से नई रक्त कोशिकाएं तैयार करती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Appendicitis क्या है और क्यों होता है? NIH की रिसर्च से समझिए इसके लक्षण

ये भी पढ़ें
अपेंडिसाइटिस के लक्षण Appendicitis Causes पेट के दाईं ओर दर्द

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Jun 2026 04:22 pm

Hindi News / Health / खून की कमी होने पर शरीर नया खून कैसे बनाता है? NIH की रिसर्च से जानिए Blood बनने की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

कन्फ्यूजन, बेहोशी और दौरे पड़ना हो सकता है Encephalitis का संकेत, NIH से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Encephalitis Causes Encephalitis Symptoms
स्वास्थ्य

Q Fever Symptoms: बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द के पीछे हो सकता है क्यू फीवर; CDC से जानिए इसके लक्षण और बचाव

q fever symptoms in hindi ,what is q fever disease,q fever causes and symptoms,
स्वास्थ्य

Lupus Symptoms: हमेशा थकान और जोड़ों में दर्द? कहीं यह ऑटोइम्यून बीमारी ल्यूपस तो नहीं, NHS से समझें लक्षण

how to prevent lupus flare ups ,lupus triggers and prevention,managing lupus symptoms at home,
स्वास्थ्य

बच्चे को तेज बुखार के बाद निकले रैश? यह Roseola हो सकता है, एनएचएस से जानें लक्षण

Viral Rash in Children HHV-6 Infection बच्चों में तेज बुखार Roseola Treatment
स्वास्थ्य

Transient Ischaemic Attack: अचानक सुन्नपन, धुंधली नजर और लड़खड़ाती जुबान हो सकती है मिनी स्ट्रोक का लक्षण, मेयो क्लिनिक से जानिए

mini stroke symptoms and causes,transient ischemic attack symptoms,signs of a mini stroke,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.