खून की कमी होने पर शरीर नया खून कैसे बनाता है? NIH की रिसर्च से जानिए Blood बनने की पूरी कहानी

जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) या हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। Cleveland Clinic के अनुसार, इस स्थिति में किडनी एक विशेष हार्मोन बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin) कहा जाता है। यह हार्मोन अस्थि मज्जा को संदेश देता है कि अब ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं की जरूरत है। इसके बाद शरीर तेजी से नई रक्त कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।