Dyslexia: डिस्लेक्सिया क्या है? ब्रिटिश डिस्लेक्सिया एसोसिएशन से जानें पढ़ने-लिखने में दिक्कत के इन संकेतों को समझें

Dyslexia Symptoms: पढ़ने में मन नहीं लगता, अक्षर उल्टे लिखता है या सुलेख की कॉपी हमेशा गंदी रहती है अक्सर जब बच्चे स्कूल में पढ़ने या लिखने में पिछड़ने लगते हैं, तो माता-पिता और टीचर उन्हें आलसी, कामचोर या कम अक्ल समझ लेते हैं। डांट-फटकार और ट्यूशन का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस फिर भी नहीं सुधरती। अगर आपके या किसी परिचित के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो ठहरिए! ब्रिटिश डिस्लेक्सिया एसोसिएशन (BDA) के मुताबिक, हो सकता है कि बच्चा जानबूझकर ऐसा न कर रहा हो। पढ़ने-लिखने की यह झिझक और परेशानी डिस्लेक्सिया (Dyslexia) नाम की एक स्थिति की वजह से हो सकती है। डिस्लेक्सिया कोई दिमागी बीमारी या पागलपन नहीं है, बल्कि यह दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। चलिए समझते हैं कि डिस्लेक्सिया आखिर क्या है और इसके संकेतों को कैसे पहचाना जाए।