Liver Hemangioma: लिवर में गांठ हर बार कैंसर नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है लिवर हेमेंजिओमा

Liver Hemangioma Symptoms: जब भी कोई व्यक्ति अपने पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाता है और रिपोर्ट में लिवर में गांठ या लिवर में ट्यूमर, आए तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में कैंसर का ही आता है। पल भर में हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं और मन में तरह-तरह की आशंकाएं घेर लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर में दिखने वाली हर गांठ कैंसर नहीं होती? कई बार यह गांठ बहुत ही सामान्य और बेहार्म (बेनाइन) होती है, जिसे मेडिकल भाषा में लिवर हेमेंजिओमा (Liver Hemangioma) कहते हैं। आइए समझते हैं कि लिवर हेमेंजिओमा क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसमें घबराने की जरूरत कब नहीं होती।