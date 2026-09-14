IgA Nephropathy क्या है? मेयो क्लिनिक ने बताया किडनी की इस बीमारी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज

IgA Nephropathy क्या होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
IgA Nephropathy Symptoms: हमारे शरीर में किडनियां (वृक्क) फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये खून को साफ करके टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों और फालतू पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती हैं। लेकिन क्या हो जब शरीर का अपना ही सुरक्षा कवच (इम्यून सिस्टम) किडनी पर हमला कर दे? ऐसी ही एक स्थिति को मेडिकल भाषा में IgA नेफ्रोपैथी (IgA Nephropathy) कहा जाता है। इसे बर्गर बीमारी (Berger's disease) के नाम से भी जाना जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) और मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह किडनी से जुड़ी एक गंभीर और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए समझते हैं कि IgA नेफ्रोपैथी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह किडनी को कैसे प्रभावित करती है।
IgA (Immunoglobulin A) एक प्रकार का एंटीबॉडी (प्रोटीन) होता है, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस जैसे इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए बनाता है। लेकिन IgA नेफ्रोपैथी होने पर यह IgA एंटीबॉडी सही तरीके से काम करने के बजाय किडनी के अंदर मौजूद छोटे-छोटे छलनियों (ग्लोमेरुली - Glomeruli) में जमा होने लगता है। जब ये एंटीबॉडी वहां जमा होते हैं, तो वहां सूजन (inflammation) आ जाती है। सूजन की वजह से किडनी खून को सही से साफ करने की क्षमता खोने लगती है और पेशाब में खून व प्रोटीन छनकर बाहर निकलने लगता है।
इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती है। कई सालों तक इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी किडनी में कोई समस्या चल रही है। हालांकि, जब बीमारी थोड़ी बढ़ती है, तो शरीर में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं;
डॉक्टरों के मुताबिक यह एक ऑटोइम्यून समस्या (Autoimmune Condition) है। यानी शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से किडनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके मुख्य कारण और जोखिम;
IgA नेफ्रोपैथी हर व्यक्ति को एक तरह से प्रभावित नहीं करती। कुछ लोगों में यह बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि कुछ मामलों में यह किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है;
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