IgA Nephropathy क्या है? मेयो क्लिनिक ने बताया किडनी की इस बीमारी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज

IgA Nephropathy Symptoms: हमारे शरीर में किडनियां (वृक्क) फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये खून को साफ करके टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों और फालतू पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती हैं। लेकिन क्या हो जब शरीर का अपना ही सुरक्षा कवच (इम्यून सिस्टम) किडनी पर हमला कर दे? ऐसी ही एक स्थिति को मेडिकल भाषा में IgA नेफ्रोपैथी (IgA Nephropathy) कहा जाता है। इसे बर्गर बीमारी (Berger's disease) के नाम से भी जाना जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) और मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह किडनी से जुड़ी एक गंभीर और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए समझते हैं कि IgA नेफ्रोपैथी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह किडनी को कैसे प्रभावित करती है।