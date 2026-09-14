Macrocytosis: जब लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से बड़ी हो जाएं, जानिए इसके कारण और लक्षण

Macrocytosis Symptoms: शरीर को दुरुस्त रखने और हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने में खून का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells - RBCs) शरीर के अलग-अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। आमतौर पर इन कोशिकाओं का एक खास आकार और साइज होता है। लेकिन कभी-कभी ये रेड ब्लड सेल्स अपने सामान्य साइज से काफी बड़ी हो जाती हैं। डॉक्टरी भाषा में इसी स्थिति को मैक्रोसाइटोसिस (Macrocytosis) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, मैक्रोसाइटोसिस खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर में पल रही किसी दूसरी अंदरूनी समस्या या पोषण की कमी का एक बड़ा इशारा होता है। आइए समझते हैं कि मैक्रोसाइटोसिस क्या है, इसके पीछे क्या वजहें होती हैं और शरीर में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं।