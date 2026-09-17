Epiglottitis: सांस लेने में परेशानी को न करें नजरअंदाज, ये एपिग्लॉटाइटिस का संकेत हो सकता है, मेयो क्लिनिक से जानें कारण

Epiglottitis Symptoms: जब भी हमारे गले में दर्द होता है या कुछ निगलने में तकलीफ होती है, तो हम अक्सर इसे सामान्य खराश, टॉन्सिल या वायरल इन्फेक्शन मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर गले का दर्द इतना बढ़ जाए कि थूक निगलना भी भारी पड़ने लगे और साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत होने लगे, तो यह साधारण खराश नहीं है। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को एपिग्लॉटाइटिस (Epiglottitis) कहा जाता है। यह एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अगर सही समय पर इसके लक्षणों को न पहचाना जाए, तो यह सांस की नली को पूरी तरह से बंद कर सकती है। आइए समझते हैं कि एपिग्लॉटाइटिस क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसमें तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।