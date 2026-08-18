Achilles tendon के फटने पर एड़ी के पास तेज दर्द और सूजन, मेयो क्लिनिक से जाने इसके कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एच्लीस टेंडन हमारे शरीर का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा टेंडन (रस्सी जैसा मजबूत ऊतक या टिश्यू) होता है। यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों (Calf muscles) को आपकी एड़ी की हड्डी (Calcaneus) से जोड़ता है। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं या अपने पंजों के बल खड़े होते हैं, तो यह टेंडन खींचकर आपके पैर को नीचे की तरफ झुकने में मदद करता है। साधारण शब्दों में कहें तो, बिना एच्लीस टेंडन के हम पैर का पंजा ज़मीन पर दबाकर आगे कदम भी नहीं बढ़ा सकते। भले ही यह बहुत मजबूत होता है, लेकिन लगातार खिंचाव या अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के कारण यह कमजोर हो सकता है या बीच में से फट भी सकता है।