SUMAN Roadmap 2030: गर्भवती महिलाओं और नवजातों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम; जानें क्या है सुमन रोडमैप 2030, इसके लक्ष्य और फायदे

1. ASHAs द्वारा घर-घर जाकर जांच- रोडमैप में गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्यापक SUMAN पैकेज प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य समय पर पंजीकरण, संपूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, गुणवत्तापूर्ण नैदानिक ​​मूल्यांकन और प्रसवोत्तर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देना है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान सामुदायिक स्तर पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों में गर्भावस्था के आठवें और नौवें महीने में ASHAs द्वारा सप्ताह में दो बार घर-घर जाकर खतरे के लक्षणों की जांच, पोषण संबंधी परामर्श, प्रसव की तैयारी और संस्थागत प्रसव को सुदृढ़ करना शामिल है।