Hereditary Spastic Paraplegia क्या है? NHS से जानिए पैरों में कमजोरी, जकड़न और चलने की दिक्कत से जुड़ी इस बीमारी के बारे में

Hereditary Spastic Paraplegia: पैरों में अचानक या धीरे-धीरे कमजोरी महसूस होना, चलने-फिरने में संतुलन बिगड़ना और मांसपेशियों में कसाव (जकड़न) आना कई तंत्रिका (नर्वस सिस्टम) से जुड़ी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की स्वास्थ्य एजेंसी NHS के अनुसार, इन्हीं में से एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है हेरेडिटरी स्पास्टिक पैरापलेजिया (Hereditary Spastic Paraplegia - HSP)। यह बीमारी मुख्य रूप से हमारे पैरों की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि ये क्या होती है? इसके कारण और लक्षण क्या हैं?