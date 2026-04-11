Frequent Urination Causes: पुरुषों में बार-बार पेशाब आना, डायबिटीज का संकेत या प्रोस्टेट की समस्या? जानिए असली कारण

रिसर्च के अनुसार, जैसे कि American Diabetes Association के दिशा-निर्देश बताते हैं कि बार-बार पेशाब आना डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में से एक है। जब शरीर में शुगर बढ़ जाती है, तो किडनी उसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करती है, जिससे पेशाब ज्यादा बनता है। इसके साथ कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं। जैसे बार-बार प्यास लगना, अचानक वजन कम होना, थकान या कमजोरी हो सकते हैं। अगर ये लक्षण साथ में दिखें, तो तुरंत शुगर टेस्ट कराना जरूरी है।