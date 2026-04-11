Diabetes Home Remedy: भिंडी का पानी पीने से क्या सच में कंट्रोल होता है ब्लड शुगर? डॉक्टर ने बताया सच

Diabetes Home Remedy: भिंडी (Okra) एक आम सब्जी है, लेकिन इसका पानी भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे बनाने के लिए ताजी भिंडी को रातभर पानी में भिगोया जाता है और सुबह उस पानी को खाली पेट पिया जाता है। इस दौरान भिंडी के पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं। डॉ. आलोक चोपड़ा के मुताबिक, यह एक नेचुरल ड्रिंक है जो खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है।