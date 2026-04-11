Diabetes Home Remedy: भिंडी का पानी पीने से क्या सच में कंट्रोल होता है ब्लड शुगर? डॉक्टर ने बताया सच

Diabetes Home Remedy (Photo- gemini ai)
Diabetes Home Remedy: भिंडी (Okra) एक आम सब्जी है, लेकिन इसका पानी भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे बनाने के लिए ताजी भिंडी को रातभर पानी में भिगोया जाता है और सुबह उस पानी को खाली पेट पिया जाता है। इस दौरान भिंडी के पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं। डॉ. आलोक चोपड़ा के मुताबिक, यह एक नेचुरल ड्रिंक है जो खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देती। इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर और म्यूसिलेज (चिपचिपा तत्व) शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देते हैं। इससे खाने के बाद शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता और कंट्रोल में रहता है।
कुछ रिसर्च में पाया गया है कि भिंडी में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और पॉलीफेनॉल्स इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। इससे शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है।
भिंडी का पानी डायबिटीज के मरीजों के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन यह कोई इलाज नहीं है। इसे दवाइयों की जगह नहीं लेना चाहिए। संतुलित डाइट और डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं।
भिंडी का पानी सिर्फ शुगर ही नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यह पाचन को बेहतर करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें विटामिन C, K, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है।
शुरुआत में आधा कप ही पिएं, ज्यादा फाइबर से गैस हो सकती है। अगर आप मेटफॉर्मिन या अन्य दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। किडनी स्टोन के मरीज ज्यादा सेवन से बचें, क्योंकि इसमें ऑक्सालेट्स होते हैं। हमेशा ताजी भिंडी का ही इस्तेमाल करें।
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