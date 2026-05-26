Preeclampsia : सालाना 5.7 लाख मौतें; AIIMS की डॉक्टर ने गर्भावस्था की बीमारी प्री-एक्लेम्पसिया से बचने के लिए दिए ये सलाह

Preeclampsia is silent killer in Pregnancy : हर साल दुनिया भर में अनुमानित 5 लाख भ्रूण और 70 हजार महिलाओं की मौत प्री-एक्लेम्पसिया के कारण होती है। कुल मिलाकर ये बीमारी 5.7 लाख मौतों की जिम्मेदार मानी जाती है। इसलिए, साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल (SAMRC) ने स्टेलनबॉश यूनिवर्सिटी (Stellenbosch University) में एक नई एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च यूनिट (Extramural Research Unit - EMU) की स्थापना की है। यह टीम इसको लेकर वैश्विक स्तर पर शोध करने वाली है।