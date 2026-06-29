Red Eye Causes: आंख लाल होने के पीछे हो सकते हैं ये 6 कारण, Mayo Clinic से जानें लक्षण और बचाव की जानकारी

अगर आंख लाल होने के साथ पानी आ रहा है, चिपचिपा डिस्चार्ज निकल रहा है या सुबह उठते समय पलकों का चिपक जाना महसूस हो, तो इसकी वजह Conjunctivitis (Pink Eye) हो सकती है। CDC के अनुसार, यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी, तीनों कारणों से हो सकता है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण कई बार दूसरे लोगों में भी फैल सकते हैं। इसलिए तौलिया, रुमाल या आई मेकअप जैसी चीजें साझा करने से बचना चाहिए।