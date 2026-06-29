शरीर में सालों तक बिना लक्षण रह सकती है Gallstones, लेकिन एक दिन अचानक बढ़ सकता है दर्द, NIDDK से जानें शुरुआती संकेत

अगर आपको नीचे बताए गए लक्षण बार-बार महसूस हो रहे हैं, तो इन्हें सिर्फ गैस समझकर टालना ठीक नहीं होगा। पेट के ऊपरी दाईं तरफ अचानक तेज दर्द होना। दर्द का पीठ या दाएं कंधे तक फैलना और मतली या उल्टी होना। इसके साथ ही भारी या ऑयली खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाना। दर्द का कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक बने रहना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर दर्द के साथ तेज बुखार, ठंड लगना, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया) या गहरे रंग का पेशाब भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह संक्रमण या पित्त की नली में रुकावट का संकेत हो सकता है।