गोरा बनने के लिए लगाई Fairness Cream, 30 साल के युवक की किडनी हुई खराब! क्या आपकी क्रीम भी बन सकती है खतरा? WHO और NIH से समझिए

अगर आप लंबे समय से किसी स्किन-लाइटनिंग यानी गोरा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शरीर के कुछ संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यदि आपके पैरों या टखनों में सूजन रहने लगे, पेशाब में लगातार झाग आए या उसकी मात्रा में बदलाव दिखे, तो सतर्क हो जाएं। इसके अलावा, हर वक्त कमजोरी या थकान महसूस होना और चेहरे पर भारीपन या सूजन आना भी चिंता की बात है। ये लक्षण केवल मरकरी (पारे) के साइड इफेक्ट्स नहीं, बल्कि किडनी की बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि केवल सही डॉक्टरी जांच से ही की जा सकती है।