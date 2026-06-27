मानसून में वायरल समझकर न करें नजरअंदाज, WHO से जानिए Typhoid के लक्षण

अगर बुखार तीन से पांच दिनों से ज्यादा बना रहे या शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगे, तो इसे मामूली थकान समझकर बैठने की गलती न करें। इसके अलावा, अगर पेट में लगातार तेज दर्द हो, बार-बार उल्टी आए या स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि पानी पीना भी मुश्किल लग रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं, मरीज को बहुत ज्यादा सुस्ती छाने लगे, भ्रम की स्थिति बने या बेहोशी महसूस हो, तो बिल्कुल भी देरी न करें। टाइफाइड में अगर समय पर सही इलाज न मिले, तो यह आंतों में छेद (perforation) और अंदरूनी ब्लीडिंग जैसी जानलेवा जटिलताओं की वजह बन सकता है।