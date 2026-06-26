बच्चे को अचानक कमजोरी, चलने में दिक्कत या धुंधला दिखने लगे? यह ADEM हो सकता है, NIH से जानिए इसके लक्षण

ADEM Symptoms: अगर आपका बच्चा कुछ दिन पहले तक बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसे चलने में लड़खड़ाहट होने लगे, हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस हो, धुंधला दिखने लगे या उसका व्यवहार अचानक बदल जाए, तो इसे सिर्फ थकान या सामान्य वायरल संक्रमण का असर समझकर नजरअंदाज न करें। हालांकि ऐसे लक्षण कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये ADEM (एक्यूट डिसैमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस) नाम की एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं।