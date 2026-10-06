Ear Bleeding: कान से खून आना मामूली नहीं, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया चोट से लेकर इंफेक्शन तक ये हो सकती हैं वजहें

Ear Bleeding Cause: कान हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील और जरूरी अंगों में से एक हैं। अक्सर लोग कान में हल्की खुजली या मैल (earwax) होने पर बड, चाबी या कोई भी नुकीली चीज डालकर साफ करने लगते हैं। लेकिन कई बार कान से अचानक खून की कुछ बूंदें या खून मिला तरल पदार्थ निकलने लगता है। ऐसी स्थिति देखते ही मन में घबराहट होना स्वाभाविक है। कान से खून बहना (Ear Bleeding) कोई आम बात नहीं है। यह इस बात का साफ इशारा है कि कान के अंदरूनी हिस्से में कोई खराबी, चोट या इंफेक्शन हुआ है। कई बार यह साधारण वजह से होता है, तो कभी-कभी इसके पीछे कोई गंभीर डॉक्टरी समस्या भी छिपी हो सकती है। आइए समझते हैं कि कान से खून आने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और ऐसी स्थिति में आपको क्या कदम उठाने चाहिए।