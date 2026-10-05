जूते पहनते समय पैर की उंगलियों में दर्द और दबाव? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Hammertoe का संकेत

Hammertoe: कई बार जूते पहनते समय या पैदल चलते वक्त पैर की उंगलियों में अजीब सा खिंचाव, दबाव या तेज दर्द महसूस होने लगता है। शुरुआत में लोग इसे जूते का नया होना या थोड़ी-बहुत थकावट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द लगातार बना रहे और पैर की उंगली बीच में से ऊपर की ओर मुड़ने लगे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह हैमरटो (Hammertoe) नाम की समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, हैमरटो पैर की उंगलियों की एक ऐसी विकृति (Deformity) है, जिसमें उंगली का बीच वाला जोड़ असामान्य रूप से नीचे की तरफ झुक जाता है और वह हथौड़े (Hammer) के आकार जैसी दिखने लगती है। यह समस्या आमतौर पर अंगूठे के बगल वाली उंगलियों (दूसरी, तीसरी या चौथी उंगली) में ज्यादा देखने को मिलती है। आइए समझते हैं कि हैमरटो क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे संभव है।