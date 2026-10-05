जूते पहनते समय पैर की उंगलियों में दर्द और दबाव? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Hammertoe का संकेत

जूते पहनते समय पैर की उंगलियों में दर्द किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Hammertoe: कई बार जूते पहनते समय या पैदल चलते वक्त पैर की उंगलियों में अजीब सा खिंचाव, दबाव या तेज दर्द महसूस होने लगता है। शुरुआत में लोग इसे जूते का नया होना या थोड़ी-बहुत थकावट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द लगातार बना रहे और पैर की उंगली बीच में से ऊपर की ओर मुड़ने लगे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह हैमरटो (Hammertoe) नाम की समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, हैमरटो पैर की उंगलियों की एक ऐसी विकृति (Deformity) है, जिसमें उंगली का बीच वाला जोड़ असामान्य रूप से नीचे की तरफ झुक जाता है और वह हथौड़े (Hammer) के आकार जैसी दिखने लगती है। यह समस्या आमतौर पर अंगूठे के बगल वाली उंगलियों (दूसरी, तीसरी या चौथी उंगली) में ज्यादा देखने को मिलती है। आइए समझते हैं कि हैमरटो क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे संभव है।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हमारे पैर की उंगलियों में हड्डियां, मांसपेशियां और टेंडन (Tendon) मिलकर काम करते हैं ताकि उंगली सीधी रहे और चलते समय संतुलन बना रहे। लेकिन जब किसी वजह से इन मांसपेशियों या टेंडन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उंगली का बीच का जोड़ (Middle Joint) मुड़ जाता है। शुरुआती दौर में यह उंगली लचीली होती है और हाथ से दबाने पर सीधी हो जाती है, जिसे फ्लेक्सिबल हैमरटो (Flexible Hammertoe) कहते हैं। लेकिन अगर समय रहते इसका ध्यान न रखा जाए, तो जोड़ का टेंडन सख्त हो जाता है और उंगली स्थायी रूप से मुड़ जाती है। इसे रिजिड हैमरटो (Rigid Hammertoe) कहा जाता है, जिसका इलाज बिना सर्जरी के काफी मुश्किल हो जाता है।
हैमरटो होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं;
यदि आपमें हैमरटो की समस्या पनप रही है, तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं;
अगर हैमरटो शुरुआती चरण में है, तो लाइफस्टाइल और जूतों में थोड़े से बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है और दर्द से राहत पाई जा सकती है;
यदि जूते बदलने और घरेलू देखभाल के बाद भी आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, कॉर्न में घाव या इन्फेक्शन बनने लगा है, या पैर की उंगली पूरी तरह सख्त हो गई है और हिल नहीं पा रही है, तो तुरंत किसी फुट स्पेशलिस्ट (Podiatrist) या आर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लें।
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