हेल्थ रिसर्च अथॉरिटी के मुताबिक, हमारे पेट की दीवार में मांसपेशियों की परतें होती हैं। इन्हीं के बीच से कुछ बारीक नसें निकलकर त्वचा तक पहुंचती हैं। ACNES में इन्हीं नसों की छोटी शाखाएं मांसपेशी की दीवार में बने एक छोटे रास्ते में फंस या दब जाती हैं। इससे उसी जगह पर लगातार या बार-बार उठने वाला दर्द होता है। यह बच्चों और वयस्कों, दोनों में पेट दर्द के आम कारणों में से एक है। फिर भी इसे अक्सर पहचाना नहीं जाता। कई मेडिकल समीक्षाएं इसे कम पहचाना जाने वाला और कम इलाज पाने वाला कारण बताती हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, पर यह किसी भी उम्र और किसी भी लिंग में हो सकता है। यह जानलेवा बीमारी नहीं है। दिक्कत यह है कि जब तक सही नाम नहीं मिलता, मरीज कई जांचों और कई डॉक्टरों के चक्कर में परेशान रहता है।