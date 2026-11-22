Why Less Thirsty In Winter: सर्दी में क्या आपके लिए एक बोतल पानी पूरे दिन के लिए बहुत होता है और सोचते हैं कि जब प्यास ही नहीं है तो क्यों ज्यादा पानी पीना है। लेकिन एक बात पर जरा गौर कीजिए कि आपके शरीर को पानी की जरुरत तो इतनी ही होती है फिर भी आपको सर्दी में प्यास कम क्यों लगती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। गर्मी में जब गला सूखता है तो हम फौरन पानी ढूंढते हैं। सर्दी में यह संकेत धीमा पड़ जाता है, और शरीर को पानी की जरूरत फिर भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे बच सकते हैं।