मेयो क्लिनिक के अनुसार ऑस्टियोसार्कोमा हड्डी का एक प्राथमिक कैंसर है, यानी वह कैंसर जो हड्डी में ही शुरू होता है। यह दुर्लभ है, लेकिन बच्चों, किशोरों और युवाओं में सबसे आम प्राथमिक हड्डी का कैंसर है। शुरू में इसका दर्द आ-जाकर हो सकता है और ग्रोइंग पेन जैसा लग सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि यह अक्सर लंबी हड्डियों के सिरों पर, जोड़ों के पास बनता है, खासकर घुटने, कूल्हे और कंधे के आसपास। इसकी औसत निदान उम्र लगभग 15 साल है, और 75 प्रतिशत से ज्यादा मरीज 25 साल से कम उम्र के होते हैं। यहां ध्यान रखें कि ज्यादातर घुटने के दर्द का कारण चोट, मांसपेशियों का खिंचाव या खेल की थकान होता है। लेख का मकसद डराना नहीं, सजग करना है।