Shoulder Cracking Sound: सोचिए की आपने सुबह उठकर हाथ ऊपर किया और कंधे से कट की आवाज आ गई। कई लोग इसे सुनकर घबरा जाते हैं, तो कई पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। सच यह है कि कंधे की हर आवाज बीमारी नहीं होती, पर हर आवाज को अनदेखा करना भी ठीक नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आवाज के साथ और क्या महसूस हो रहा है। हर बार इसको सामान्य समझने की गलती से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या हैं साथ ही इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।