कंधा घुमाने पर कभी-कभार आने वाली आवाज अक्सर सामान्य होती है, पर दर्द साथ हो तो जांच जरूरी है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Shoulder Cracking Sound: सोचिए की आपने सुबह उठकर हाथ ऊपर किया और कंधे से कट की आवाज आ गई। कई लोग इसे सुनकर घबरा जाते हैं, तो कई पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। सच यह है कि कंधे की हर आवाज बीमारी नहीं होती, पर हर आवाज को अनदेखा करना भी ठीक नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आवाज के साथ और क्या महसूस हो रहा है। हर बार इसको सामान्य समझने की गलती से आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या हैं साथ ही इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
हेल्थलाइन के अनुसार, चिकित्सा भाषा में इसे क्रेपिटस कहते हैं। कई बार इसका कारण बिल्कुल हानिरहित होता है। जोड़ों में बनने वाले गैस के बुलबुले अचानक फूटने से वैसी ही आवाज आ सकती है, जैसी उंगलियां चटकाने पर आती है। इसे कैविटेशन कहते हैं। इसमें न दर्द होता है, न सूजन। अगर आवाज कभी-कभार आती है और कंधा आराम से घूमता है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं मानी जाती।
ज्यादातर मामलों में डॉक्टर कंधे को अलग-अलग दिशाओं में घुमाकर जांच करते हैं। जरूरत लगे तो एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई की सलाह दी जाती है। स्नैपिंग स्कैपुला जैसी स्थिति में इलाज की शुरुआत आमतौर पर बिना ऑपरेशन के होती है, दर्द-सूजन कम करने की दवाएं (डॉक्टर की सलाह से), फिजियोथेरेपी, कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम और बैठने-उठने की मुद्रा में सुधार। एक मेडिकल समीक्षा के अनुसार ऑपरेशन के बारे में सोचने से पहले आमतौर पर 3 से 6 महीने बिना सर्जरी वाले उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है। कुछ मामलों में स्टेरॉयड इंजेक्शन भी दिया जाता है। सर्जरी तभी देखी जाती है जब बाकी उपायों से राहत न मिले।
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