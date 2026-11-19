Itching After Bath In Winter: सुबह के साढ़े छह बजे हैं। बाहर कोहरा है। आपने गीजर चलाया, बाल्टी में खूब गरम पानी भरा और मन में सोचा कि आज तो जी भरकर नहाऊंगा। साबुन लगाया, खूब रगड़ा, ऊपर से गरम पानी डाला। उस वक्त बहुत अच्छा लगा। तौलिया लपेटा, कमरे में आए, हीटर के सामने खड़े होकर कपड़े पहनने लगे। और तभी पिंडलियों में हल्की-सी झनझनाहट शुरू हुई। फिर खुजली। आपने एक बार खुजलाया, फिर दोबारा। अब त्वचा पर सफेद लकीरें उभर आई हैं। अगर यह सीन आपके घर का भी है, तो आप अकेले नहीं हैं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नहाकर आए फिर भी उनको खुजली होने लगी