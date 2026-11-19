नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, नाक के अंदर दोनों तरफ कुछ छोटी, मुलायम संरचनाएं होती हैं, जिन्हें टरबाइनेट कहते हैं। ये हवा को गर्म करती हैं, उसमें नमी जोड़ती हैं और उसे साफ करती हैं। कभी-कभी ये ज्यादा फूल जाती हैं और नाक बंद रहने लगती है। जब दवाओं से आराम नहीं मिलता, तो ENT सर्जन इन्हें छोटा करने की सर्जरी (टरबाइनेट रिडक्शन) कर सकते हैं ताकि हवा आसानी से गुजरे। ज्यादातर मरीजों को इस सर्जरी से फायदा होता है। लेकिन बहुत कम लोगों में कुछ अजीब होता है। नाक में जगह ज्यादा हो जाती है, फिर भी उन्हें लगता है कि सांस नहीं आ रही। यही ENS है। जांच में अक्सर नाक खुली और चौड़ी दिखती है, पर मरीज की तकलीफ असली होती है।