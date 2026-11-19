नाक खुली दिखती है, पर सांस अधूरी लगती है। यह तकलीफ असली हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (source- freepik)
Empty Nose Syndrome Hindi: रात का समय है। आप लेटे हैं। नाक में न जुकाम है, न कोई रुकावट। फिर भी हर सांस अधूरी लगती है, जैसे हवा अंदर आई तो सही, पर फेफड़ों तक पहुंची नहीं। डॉक्टर ने देखकर कहा, सब ठीक है, नाक तो खुली है। और आप सोचते रह गए कि फिर यह कौन-सी तकलीफ है।अगर आप इस हालत से गुजर रहे हैं, तो पहले यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं और यह तकलीफ अक्सर वहम नहीं होती। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक का नाम है एम्प्टी नोज सिंड्रोम (Empty Nose Syndrome)। आइए समझते हैं कि कौन-से कारण आम हैं, और यह दुर्लभ सिंड्रोम असल में क्या है।
इंटरनेट पर कोई नया नाम पढ़कर खुद को उससे जोड़ लेना आसान है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, नाक खुली होने पर भी सांस पूरी न लगने के और भी कारण हो सकते हैं;
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, नाक के अंदर दोनों तरफ कुछ छोटी, मुलायम संरचनाएं होती हैं, जिन्हें टरबाइनेट कहते हैं। ये हवा को गर्म करती हैं, उसमें नमी जोड़ती हैं और उसे साफ करती हैं। कभी-कभी ये ज्यादा फूल जाती हैं और नाक बंद रहने लगती है। जब दवाओं से आराम नहीं मिलता, तो ENT सर्जन इन्हें छोटा करने की सर्जरी (टरबाइनेट रिडक्शन) कर सकते हैं ताकि हवा आसानी से गुजरे। ज्यादातर मरीजों को इस सर्जरी से फायदा होता है। लेकिन बहुत कम लोगों में कुछ अजीब होता है। नाक में जगह ज्यादा हो जाती है, फिर भी उन्हें लगता है कि सांस नहीं आ रही। यही ENS है। जांच में अक्सर नाक खुली और चौड़ी दिखती है, पर मरीज की तकलीफ असली होती है।
मरीजों के लिए सबसे अजीब बात यह होती है कि वे एक साथ दो बातें महसूस करते हैं: नाक बंद भी लगती है और जरूरत से ज्यादा खुली भी। यह उलझन ENS में आम है। डॉक्टर को यह बात खुलकर बताइए।
ENS पकड़ने का कोई एक पक्का टेस्ट नहीं है। डॉक्टर मुख्य रूप से आपका इतिहास और लक्षण देखते हैं, खासकर यह कि पहले नाक की सर्जरी हुई थी या नहीं। इसके साथ ये जांचें हो सकती हैं;
ENS बहुत कम लोगों को होता है, इसलिए डरकर जरूरी इलाज टालने की जरूरत नहीं है। पर समझदारी से फैसला लेना आपके हाथ में है;
ज्यादातर मामलों में हां। यह मुख्य रूप से टरबाइनेट की सर्जरी या उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बाद देखा गया है। अगर आपकी कोई नाक की सर्जरी नहीं हुई है, तो नाक खुली होने पर भी सांस न आने के पीछे दूसरे कारण होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ENT से जांच कराएं।
नहीं। घबराहट इस एहसास को बढ़ा सकती है, पर ENS में नाक के अंदर की बनावट और सेंसर में बदलाव माने जाते हैं। इसी तरह हर बार सांस की तकलीफ का कारण घबराहट भी नहीं होता। सही जांच ही बता सकती है।
अभी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। लेकिन नमी, इंजेक्शन, चुनिंदा मामलों में सर्जरी और मानसिक सहारे से लक्षण काफी कम किए जा सकते हैं। सही उपाय ढूंढने में कुछ समय लग सकता है।
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