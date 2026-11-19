AIIMS Delhi Fetal Surgery: पिछले कुछ दिनों में आपने ये खबर लगभग हर जगह देखी होगी कि दिल्ली के AIIMS में डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे शिशु की रीढ़ का ऑपरेशन किया। पढ़कर गर्व भी हुआ और राहत भी। पर जो मां बन चुकी हैं, बनने वाली हैं या बनने की सोच रही हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। दरअसल 12 नवंबर को 25 हफ्ते के गर्भस्थ शिशु की रीढ़ में मौजूद एक गंभीर जन्मजात दोष को गर्भ के भीतर ही ठीक किया गया। यह मायलोमेनिंगोसील कहलाता है, जो स्पाइना बिफिडा का सबसे गंभीर रूप है। छह घंटे चली इस प्रक्रिया में 30 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स शामिल थे, और उससे पहले पांच हफ्ते से ज्यादा की तैयारी चली। माता-पिता को पूरी बात समझाई गई और मां व शिशु की निगरानी आगे भी जारी है। यहां एक बात खास ध्यान देने की है। AIIMS के डॉक्टरों ने कहा कि यह सर्जरी चुनिंदा मामलों के लिए है और बीमारी की रोकथाम का विकल्प नहीं है। यानी असली लड़ाई सर्जरी से पहले शुरू होती है।