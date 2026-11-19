बार-बार टॉयलेट जाने और जोर लगाने के बाद भी पेट साफ नहीं होता तो इसकी वजह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में गड़बड़ी हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Pelvic Floor Dysfunction In Hindi: कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक अजीब-सी उलझन से जूझते हैं टॉयलेट जाने की इच्छा बार-बार होती है या घंटों बैठे रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ। ज्यादातर मामलों में इसे साधारण कब्ज, गैस या बदलते खान-पान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके पीछे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन (Pelvic Floor Dysfunction) या पेल्विक फ्लोर डिसिनर्जिया (Pelvic Floor Dyssynergia) जैसी स्थिति हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसके क्या-क्या कारण होते हैं और इसके लक्षण को।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, हमारे पेल्विक हिस्से में मांसपेशियों और ऊतकों की एक मजबूत परत होती है, जिसे पेल्विक फ्लोर कहते हैं। यह मूत्राशय (ब्लैडर), आंतों के निचले हिस्से और महिलाओं में गर्भाशय को सहारा देती है। सामान्य स्थिति में, जब हम मल त्याग करते हैं, तो इन मांसपेशियों का ढीला होना और सही तालमेल बनाना जरूरी होता है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन या डिसिनर्जिया में मांसपेशियां जरूरत के मुताबिक ढीली होने के बजाय जकडी रहती हैं या सही क्रम में काम नहीं कर पातीं। नतीजा यह होता है कि मल त्याग में कठिनाई, अधूरापन और बार-बार टॉयलेट जाने का एहसास बना रहता है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती है।
इस स्थिति के लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ संकेत आम तौर पर देखने को मिलते हैं;
हेल्थलाइन के अनुसार, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में तालमेल बिगड़ने की कोई एक वजह नहीं होती। कई बार लंबे समय तक कब्ज रहने और टॉयलेट में बार-बार जोर लगाने की आदत से यह परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में इन मांसपेशियों को सही समय पर ढीला करने का तालमेल ही ठीक से नहीं बन पाता। कुछ दूसरी स्थितियां भी इसकी वजह बन सकती हैं;
मल में खून आना, बिना वजह वजन कम होना, पेट में लगातार तेज दर्द होना या मल के साथ खून आना जैसे संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर पेट में तेज दर्द के साथ उल्टी हो रही है, पेट बहुत फूल गया है और मल या गैस बिल्कुल नहीं निकल रही, तो तुरंत अस्पताल जाएं।
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