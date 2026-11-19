क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, हमारे पेल्विक हिस्से में मांसपेशियों और ऊतकों की एक मजबूत परत होती है, जिसे पेल्विक फ्लोर कहते हैं। यह मूत्राशय (ब्लैडर), आंतों के निचले हिस्से और महिलाओं में गर्भाशय को सहारा देती है। सामान्य स्थिति में, जब हम मल त्याग करते हैं, तो इन मांसपेशियों का ढीला होना और सही तालमेल बनाना जरूरी होता है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन या डिसिनर्जिया में मांसपेशियां जरूरत के मुताबिक ढीली होने के बजाय जकडी रहती हैं या सही क्रम में काम नहीं कर पातीं। नतीजा यह होता है कि मल त्याग में कठिनाई, अधूरापन और बार-बार टॉयलेट जाने का एहसास बना रहता है। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती है।